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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: مانشستر يونايتد يعتمد على رونالدو لإقناع زين الدين زيدان بتدريب الفريق

زيدان ورونالدو
زيدان ورونالدو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مازال يرغب في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وذكرت صحيفة “ ميرور” البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد لم يتخذ أي قرار حتى الآن بخصوص مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، لكنه يرغب في إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بتولي تدريب الفريق حال أي تعثر مستقبلي لسولشاير.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يعتمد على العلاقة الجيدة بين لاعب الفريق كريستيانو رونالدو، وزيدان، من أجل إقناع الأخير بتولي تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة أن زيدان مازالت تكمن رغبته الأولى في تدريب منتخب فرنسا رافضًا قيادة أي ناد في الوقت الحالي.

ولعب رونالدو تحت قيادة زيدان لمدة ما يقارب من 3 أعوام في ريال مدريد الإسباني.

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