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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير إنجليزية : إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد

سولشاير
سولشاير

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت إقالة أولي جونار سولشاير من منصبه كمدير فني للفريق بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق بنتيجة 4-1 خارج أرضه أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، لتتزايد الضغوط على سولشاير بعد الهزيمة الأخيرة التي جمَّدت رصيد الفريق عند 17 نقطة بعد مرور 12 جولة من بريميرليج.

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن عائلة جليزر مالكي النادي دعوا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة خلال النصف الثاني من المباراة من أجل بحث مصير سولشاير بعد تلقيه الكثير من الانتقادات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تكليف المدير العام للمجموعة، ريتشارد أرنولد، بالتفاوض على الشروط الدقيقة لرحيل سولشاير، ويُعتقد أنه سيكلف يونايتد حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني كمكافأة نهاية الخدمة.

وبالتالي تقترب نهاية ولاية سولشاير التي استمرت ثلاث سنوات في "أولد ترافورد"، مع العلم أن المدرب النرويجي وقع عقدًا جديدًا في يوليو الماضي مع وجود شرط جزائي يقدر براتب موسم واحد في حالة إقالته.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين مقابل خمس هزائم، ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة فياريال الإسباني بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير واتفورد الدوري الإنجليزي بريميرليج

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