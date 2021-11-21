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رئيس التحرير
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محافظات

تدريب أطباء وطاقم تمريض تأمين صحي بني سويف على الإنعاش القلبي الرئوي

صدى البلد

نظم فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، برنامجاً  تدريبياً على طرق وآليات الإنعاش القلب الرئوي (CPR) والذي عقد على مدار يوم واحد وشارك فيه 163 من الأطقم الطبية، وذلك بحضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة والدكتورة فاتن عمارة  مدير  الإدارة العامة للتدريب والدكتورة رضا محمود مدير ادارة الشئون الطبية والدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بالفرع وهويدا الكيلانى مسئول التعليم الفنى ودعاء الزعفراني عضو التعليم الفنى  بالإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

 

وأوضح مدير فرع الهيئة، إن البرنامج استهدف فئتي الأطباء والتمريض بواقع (12 طبيباً + 151 من أطقم التمريض )، لتدريبهم على إسعاف المصابين بأمراض القلب الفجائية كالسكتة القلبية وتوقف القلب، بجانب التركيز على الجانب العملي ومحاكاة عملية التدخل المطلوب لحظة وصول الفريق الطبي إلى المصاب ثم فحص التنفس والنبض والإسعاف عن طريق إنعاش القلب والصدر (CPR) وكذلك أساليب التعامل مع مختلف حالات عدم انتظام دقات القلب وكهرباء القلب, بجانب التدريب  على أساليب إدارة الأوضاع الصحية للمرضى مباشرة بعد مرحلة الإنعاش.

 

كما تضمن البرنامج  التدريبي عقد ورش عمل باستخدام نماذج وأجهزة طبية تحاكى الطبيعة البشرية، ويشمل البرنامج التدريبي لإنعاش القلب الرئوي (CPR)  استخدام جهاز الصدمات الكهربائية ، وذلك بهدف تأهيل ورفع كفاءة الفئات المستهدفة من البرنامج إكسابهم المهارات العملية اللازمة لمقدمي الرعاية الطبية من أهمية الإنعاش القلبي الرئوي و الإزالة المبكرة لرجفان القلب  بالإضافة إلى الخطوات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي وإسعاف الاختناق وتعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الحالات الطارئة في الدقائق الأولى لحين وصول الخدمات الطبية الطارئة، حيث تم تدريب المشاركون على كيفية تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي في حالات توقف القلب المفاجئ.

 

وتضمن البرنامج أيضاً التدريب على كيفية استخدام جهاز الصدمات  سواء للبالغين أو الأطفال والرضع وكيفية التعامل مع حالات الاختناق، بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على التقنيات الحديثة فى هذا المجال  فضلا عن تصحيح بعض المفاهيم غير الدقيقة في التعامل مع هذه الحالات بالإضافة إلى تدريبهم على التعامل بطريقة احترافية واكتشاف الخطأ وتصحيحه بطريقة عملية ، حيث قام بالتدريب الدكتور طارق محمود الخولى أستاذ أمراض القلب بكلية طب القصر العيني وكبير مدربين المعهد القومي للتدريب بوزارة الصحة – جمعية القلب المصرية.

بني سويف التعليم الفني وزارة الصحة تأمين الاطقم الطبية التأمين الصحي

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