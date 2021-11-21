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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار حركة الملاحة بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، على الرغم من سوء الأحوال الجوية خلال اليومين السابقين إلا أنه لم يتم غلق بوغاز مينائي الأسكندرية والدخيلة.

وأشارت هيئة الميناء في بيان اليوم الأحد، إلى أن حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 1812 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 127  ألف طن تقريبا.

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وأضاف البيان أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 54 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 28 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وقد شدد السيد الربان / طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي فضلا عن الرصد المستمر للحالة الجومائية حرصا على الأفراد والممتلكات.

الاسكندرية حالة الجو بضائع عامة الاحوال الجوية الحركة الملاحية البضائع

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