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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمصري والريال.. سعر غير متوقع لـ حذاء هيفاء وهبي في أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

 شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا ستان باللون الأخضر الزاهي، مكشوفًا من منطقة القدم، يبرز أنوثتها اللافتة.

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بإطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها على إنستجرام| صور

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بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها

ونسقت هيفاء وهبي مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض اللامع بتوقيع jimmy choo، وبلغ سعره 8.255 ريال سعودي، أي سعره حوالي 35 ألف جنيه مصري.

واستكملت هيفاء وهبي إطلالتها الجذابة ببعض اللمسات الجمالية، حيث تركت خصلات شعرها المموجة أعلى الكتف بطريقة مميزة.

كما اختارت هيفاء وهبي المكياج ذات الألوان الترابية الهادئة، كاللون البني المائل للبرتقالي في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين، مع تحديد العين بالكحل الأسود كعادتها لإبراز جمالها الجذاب.

هيفاء وهبي 
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