بالمصري والريال.. سعر غير متوقع لـ حذاء هيفاء وهبي في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا ستان باللون الأخضر الزاهي، مكشوفًا من منطقة القدم، يبرز أنوثتها اللافتة.

ونسقت هيفاء وهبي مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض اللامع بتوقيع jimmy choo، وبلغ سعره 8.255 ريال سعودي، أي سعره حوالي 35 ألف جنيه مصري.

واستكملت هيفاء وهبي إطلالتها الجذابة ببعض اللمسات الجمالية، حيث تركت خصلات شعرها المموجة أعلى الكتف بطريقة مميزة.

كما اختارت هيفاء وهبي المكياج ذات الألوان الترابية الهادئة، كاللون البني المائل للبرتقالي في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين، مع تحديد العين بالكحل الأسود كعادتها لإبراز جمالها الجذاب.