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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشريف: مليار و300 مليون جنيه لتحسين الصرف الصحي بالإسكندرية.. فيديو

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة اعتادت على مثل هذه الأجواء والتي تستمر لأربعة أشهر بداية من آخر شهر أكتوبر حتى أوائل شهر فبراير، مؤكدا أن استعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار هذا العام كان غير عادي.

واضاف محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياة"، أن المحافظة قامت بتطهير جميع البلاعات لشفط الأمطار، ولدينا أسطول ضخم يعمل علي جمع القمامة والمخلفات وشفط المياه وقمنا بصرف مليار 300 مليون جنيه لتحسين الصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح محمد الشريف، أن طرق الإسكندرية رغم نزول الأمطار الكثيفة لم يحدث بهم أي تعطل، مؤكدا أن مساء اليوم سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة ستسمر حتي الصباح الباكر، مؤكدا أن جميع طرق المدارس صالحة لسير الطلاب .

وتابع أن غدا سيكون هناك استمرار في الدراسة في المدارس والجامعات، لافتا إلي أن هناك إصابة لعدد من الأشخاص نتيجة سقوط بلكونة من منزل متهالك بسبب الأمطار وحالتهم مطمئنة. 

الصرف الصحى الاسكندرية مليون جنيه قناة الحياة موسم الأمطار الجامعات المخلفات المدارس محافظ الاسكندرية

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