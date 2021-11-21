الأرصاد: مفيش ملابس صيفية خلاص.. الشتاء بدأ

رد محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والأمطار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على سؤال بشأن أن هل طقس العام الحالي الأسوأ في التاريخ وخاصة مع التغيرات المناخية؟.

قال محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، اليوم الأحد، إن الشائعات بأن حالة الطقس العام الحالي الأبرد غير صحيح، على الإطلاق، لافتا إلى أن أنه من المتوقع أن يكون طقس العام الحالي مثل العام الماضي من حيث درجة البرودة.

وأضاف محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والامطار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط الثلوج في مختلف المحافظات في الفترة المقبلة، قائلا: "مافيش ملابس صيفية خلاص وبدأ الشتاء خلاص".