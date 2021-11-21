تركت بصمة لا تمحي .. دفتر عزاء على منصات التواصل الاجتماعي في وداع سهير البابلي

حرص عدد من الفنانين على نعى الفنانة الراحلة سهير البابلي، من خلال صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث عبروا عن حزنهم على وفاتها، اليوم الأحد، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86.

كتب الفنان صلاح عبد الله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏‏رحلة خلصت بكل ما فيها من ضحك ولعب وجد وحب وفن رحلت من دنيتها لكنها لن ترحل من دنيتنا فالرائعون المبدعون لايرحلون

الفاتحة والدعاء ‎#سهير_البابلي".



كما علق الشاعر الغنائي امير طعيمة عبر صفحته على تويتر قائلا: "‏‏ربنا يرحمها و يسكنها الفردوس الاعلى‎#سهير_البابلي".



ونعت ندى بسيوني الراحلة سهير البابلي وكتبت علي تويتر قائلة "‏‏خالص التعازي في وفاة الفنانة ‎#سهير_البابلي ، دعواتكم لها"



كما كتبت السيناريست انجى علاء علي تويتر "‏البقاء لله في الفنانة سهير البابلي ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها ومحبيها🙏 انا لله وانا اليه راجعون ‎#سهير_البابلي"



ونشر أحمد فهمي صورة للراحلة سهير البابلي علي تويتر وكتب قائلا "‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة ‎#سهير_البابلي

اسكنها الله فسيح جناته"



كذلك نعى نبيل الحلفاوي وكتب علي تويتر قائلا "‏‏‎#سهير_البابلي رحلت إحدى قديرات المسرح المصري سواء في مسرح الدولة أو المسرح الخاص رحمها الله وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها."



كما ودعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد وكتبت قائلة "‏‏خالص العزاء لجميع فناني ‎#مصر والشعب المصري الحبيب بوفاة الفنانه ‎#سهير_البابلي إنا لله وإنا اليه راجعون 🙌🏻"



وكتب حسين الجسمي علي تويتر "‏وداعاً سهير البابلي الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها ومحبّيها 🤲🏻"



وكتب الفنان يوسف الشريف عبر حسابه علي توبتر" ‏إنا لله وإنا إليه راجعون….وداعاً الفنانة القديرة سهير البابلي….البقاء لله"



ونعى ايضا رامي عادل امام علي تويتر " ‏وداعاً الفنانة الكبيرة سهير البابلي".



ونشر احمد مرتضي منصور صورة للراحلة سهير البابلي وكتب "‏البقاء لله في وفاة الفنانه المحترمة سهير البابلي"



فيما نشرت الاعلامية الاماراتية مهيرة عبد العزيز ، عبر حسابها على تويتر، صورة وكتبت "‏الله يرحم القديرة ‎#سهير_البابلي ويجعل مثواها الجنة🙏🏻 لا يمكن انسى دورها مع شادية بمسرحية ريا وسكينة 💔 ابدعت طوال مسيرتها الفنية اللي رح تبقى خالدة بذاكرتنا 🤍"



في حين نشرت، الفنانة نيللي كريم، صورة للراحلة، وعلقت بجمله تعبر عن حزنها، قالت فيها"إنا لله وإنا إليه راجعون "



ونعت هنا شيحة الراحلة سهير البابلي وكتبت " البقاء لله وانا لله وإنا اليه راجعون..فقدنا رمز كبير من رموز الفن المصري .. الجميلة الضاحكة السهله الممتنعه التي دخلت قلوب المشاهدين وتركت بصمة لا تمحي "

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.



