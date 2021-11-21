عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركت بصمة لا تمحي .. دفتر عزاء على منصات التواصل الاجتماعي في وداع سهير البابلي

سهير البابلي
سهير البابلي

حرص عدد من الفنانين على نعى الفنانة الراحلة سهير البابلي، من خلال صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث عبروا عن حزنهم على وفاتها، اليوم الأحد، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86.

كتب الفنان صلاح عبد الله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏‏رحلة خلصت بكل ما فيها من ضحك ولعب وجد وحب وفن رحلت من دنيتها لكنها لن ترحل من دنيتنا فالرائعون المبدعون لايرحلون
الفاتحة والدعاء ‎#سهير_البابلي".


كما علق الشاعر الغنائي امير طعيمة عبر صفحته على تويتر قائلا: "‏‏ربنا يرحمها و يسكنها الفردوس الاعلى‎#سهير_البابلي".


ونعت ندى بسيوني الراحلة سهير البابلي وكتبت علي تويتر قائلة "‏‏خالص التعازي في وفاة الفنانة ‎#سهير_البابلي ، دعواتكم لها"


كما كتبت السيناريست انجى علاء علي تويتر "‏البقاء لله في الفنانة سهير البابلي ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها ومحبيها🙏 انا لله وانا اليه راجعون ‎#سهير_البابلي"


ونشر أحمد فهمي صورة للراحلة سهير البابلي علي تويتر وكتب قائلا "‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة ‎#سهير_البابلي 
اسكنها الله فسيح جناته"


كذلك نعى نبيل الحلفاوي وكتب علي تويتر قائلا "‏‏‎#سهير_البابلي رحلت إحدى قديرات المسرح المصري سواء في مسرح الدولة أو المسرح الخاص رحمها الله وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها."


كما ودعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد وكتبت قائلة "‏‏خالص العزاء لجميع فناني ‎#مصر والشعب المصري الحبيب بوفاة الفنانه  ‎#سهير_البابلي إنا لله وإنا اليه راجعون 🙌🏻"


وكتب حسين الجسمي علي تويتر "‏وداعاً سهير البابلي الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها ومحبّيها 🤲🏻"


وكتب الفنان يوسف الشريف عبر حسابه علي توبتر" ‏إنا لله وإنا إليه راجعون….وداعاً الفنانة القديرة سهير البابلي….البقاء لله"


ونعى ايضا رامي عادل امام علي تويتر " ‏وداعاً الفنانة الكبيرة سهير البابلي".


ونشر احمد مرتضي منصور صورة للراحلة سهير البابلي وكتب "‏البقاء لله في وفاة الفنانه المحترمة سهير البابلي"


فيما نشرت الاعلامية الاماراتية مهيرة عبد العزيز ، عبر حسابها على تويتر، صورة وكتبت "‏الله يرحم القديرة ‎#سهير_البابلي ويجعل مثواها الجنة🙏🏻 لا يمكن انسى دورها مع شادية بمسرحية ريا وسكينة 💔 ابدعت طوال مسيرتها الفنية اللي رح تبقى خالدة بذاكرتنا 🤍"


في حين نشرت، الفنانة نيللي كريم، صورة للراحلة، وعلقت بجمله تعبر عن حزنها، قالت فيها"إنا لله وإنا إليه راجعون "


ونعت هنا شيحة الراحلة سهير البابلي وكتبت " البقاء لله وانا لله وإنا اليه راجعون..فقدنا رمز كبير من رموز الفن المصري .. الجميلة الضاحكة السهله الممتنعه التي دخلت قلوب المشاهدين وتركت بصمة لا تمحي "

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.


 

دفتر عزاء منصات التواصل الاجتماعى نعي سهير البابلي وفاة سهير البابلي الراحلة سهير البابلى بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

هاني شاكر: نقابة المهن الموسيقية ستصدر قرارا بخصوص محمد رمضان.. فيديو

أبو العينين ينعى سهير البابلي: أخلصت لفنها ورسمت البسمة على وجوهنا

المدرس ضحية الاعتداء في بلقاس: الطالب ضربني بالحذاء على رأسي ووالده كتفني

الأرصاد تعلن موعد انكسار حالة عدم استقرار الطقس.. فيديو

السجن 3 سنوات لـ3 متهمين في واقعة العثور على لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا

عضو "مجلس الأطباء" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكشف الطبي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتعرض لضغوط للتنازل.. أول رد من ضحية التحرش داخل ميكروباص التجمع بعد إحالة المتهم للمحاكمة

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

ماذا قال الشيخ الشعراوي لـ سهير البابلي وهل تخلصت من أموال الفن؟

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

5 أيام من الرعب بعد اختفاء طفلة فايد.. أين ذهبت «سجى» وماذا قال والدها؟

فيديو

بندخّل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا.. عمر كمال يدافع عن شاكوش وبيكا

سهير البابلي في لقاء تلفزيوني سابق: أخشى لقاء الله وساعة السؤال

اختفاء الطفلة سجى.. حادث غامض جديد في الإسماعيلية

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

مني أحمد تكتب: الساحرة فيروز

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ