سنفتقدك بشدة.. ياسمين صبري تعبر عن حزنها لرحيل الفنانة سهير البابلي

نعت النجمة ياسمين صبري الفنانة القديرة سهير البابلي التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.



وكتبت ياسمين صبري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ‏‏‏البقاء والدوام لله إنا لله وإنا اليه راجعون سنفتقدك بشدة ❤️ في الجنة ونعيمها ان شاء الله ‎#سهير_البابلي".



وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفات واحتجازها بالرعاية المركزة.