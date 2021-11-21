ظالم.. إبنه تدعى على والدها: بيأكلنا من الزبالة ويأكل الكلب لحمة..فيديو

عرض برنامج " تفاصيل " المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل ،مأساة بنتين، دأب والدهما على تعذيبها بتحريض من زوجته بعد وفاة والدتهما.

وقالت البنت الأولى وتدعي شيرين، أن والدها كان يعاملها بلطف كأى أب، حتى توفت أمها وتزوج بسيدة أخرى، معقبة:" بعد وفاة ماما ضهرنا أتكسر".

الربط بالحبل



وتابعت شيرين قائلة:" بابا كان بيربطنا بالحبل وبينيمنا على الأرض، وأما كان بيخرج من الشقة، بيربطنى أنا واختى فى الحمام عشان محدش يعرف".



وأكدت شيرين قائلة:"أبويا ظالم ومفتري، وحسبى الله نعم الوكيل فيه وكان بيقطع شعري، وحتى الأكل كان بيخلينا ناكل من الزبالة، وكان يشتري للكلب بتاعه لحمه".

وأضافت شيرين قائلة:" انا كنت بفكر فى الانتحار، وقلت لأختى هنط من الشباك، لو موت أوعى تنطى ورايا، ولو عشت نطى أنتى كمان ونهرب سوا".