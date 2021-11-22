الكلب بينام على السرير والبنات فى الحمام| أب يعذب أطفاله ويربطهم بالجنازير إرضاء لزوجته

قدمت الإعلامية نهال طايل قضية جديدة خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، وهي عن أب يعذب بناته ويربطن بالجنازير ويطردهن في الشارع بتحريض من زوجة الأب.

وروى شاهد العيان تفاصيل القصة قائلا : شاهدت بعيني مدى التعذيب القاسي الذي كان يمارسه الأب القاسي مع أطفاله، موضحا أنه ذهب إلى إمام مسجد ليعرض عليه مشكلة البنات مع والدهن القاسي وتعذيبهن.

وقال شاهد العيان إن البنات جلسن 5 أيام في الحمام مكبلين الأيدي وراء ظهرهن وأبيهم أغلق عليهم المياه محبس المياه وكانوا يشربون من مياه الصرف، متابعا : «عايزين حق البنات اللي ضاع».

وتابع شاهد العيان: «مكناش نعرف الجبروت اللي هو فيه هذا الأب بسبب تعذيبه لبناته، وكان يربطهن بالجنزير في رقابهم ويكتم أفواههن، مضيفا أن زوجته أم البنات توفيت، كانت تعذب من هذا الرجل بنفس هذه الممارسات غير الادمية.

وأكمل شاهد العيان: «زوجة الأب كانت تحرض والدهن على التعذيب، موضحا أن الأب أقام احتفالا للكلب بمناسبة عيد ميلاده وأطفاله مربوطين في الحمام، عاملين للكلب مرتبة يناعم عليها وبناته بيناموا في الحمام متكتفين، مش عارف ازاي ده أب».