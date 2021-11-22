جمعيات الرفق بالحيوان: 60% من حالات انتهاكات الحيوانات منفذوها أطفال

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، عدم وجود قوانين تخص حماية حقوق الحيوان في مصر رغم أن الدستور المصري ينص على ضرورة حماية الحيوانات، قائلة : "محيط مصر من الدول العربية والشرق الاوسط سبقونا بقوانين حقيقية رادعة ضد انتهاكات حقوق الحيوان".

واضافت منى خليل، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك بعض المواد في القانون التي تخص حماية الحيوانات ولكن هي فقط الحيوانات التي لها قيمة مادية من حيوانات المزارع.

وتابعت:"لسه مفيش حماية للحيوانات البرية والتجارب والسيرك، وفى انتهاكات صريحة في التعامل مع حيوانات التجارب والسيرك".

وكشفت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، عن أن 60% من حالات انتهاكات الحيوانات يقبل عليها الأطفال، مستكملة: "نرصد اشكال الانتهاكات التي تدخل الجمعيات عندنا وفى 60% من حالات الانتهاكات تأتي من اطفال".