عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمعيات الرفق بالحيوان: 60% من حالات انتهاكات الحيوانات منفذوها أطفال

الرفق بالحيوان
الرفق بالحيوان

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، عدم وجود قوانين تخص حماية حقوق الحيوان في مصر رغم أن الدستور المصري ينص على ضرورة حماية الحيوانات، قائلة : "محيط مصر من الدول العربية والشرق الاوسط سبقونا بقوانين حقيقية رادعة ضد انتهاكات حقوق الحيوان".

واضافت منى خليل، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك بعض المواد في القانون التي تخص حماية الحيوانات ولكن هي فقط الحيوانات التي لها قيمة مادية من حيوانات المزارع.

 

وتابعت:"لسه مفيش حماية للحيوانات البرية والتجارب والسيرك، وفى انتهاكات صريحة في التعامل مع حيوانات التجارب والسيرك".

وكشفت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، عن أن 60% من حالات انتهاكات الحيوانات يقبل عليها الأطفال، مستكملة: "نرصد اشكال الانتهاكات التي تدخل الجمعيات عندنا وفى 60% من حالات الانتهاكات تأتي من اطفال".

الحيوان حقوق الحيوان حماية حقوق الحيوان حماية الحيوانات الشرق الاوسط

ترشيحاتنا

مصر المقاصة: هدفنا البقاء في الدوري الممتاز.. الفريق يحتاج تدعيمات فى يناير

البحرين تدين الهجوم الحوثي بمسيرة على الاراضي السعودية

أرى أحلاما تدل على عدم ثبات أمي المتوفاة عند السؤال.. فما حكم ذلك؟

هاني شاكر يحذر محمد رمضان: هيكون فيه قرار بشأنه قريبًا

حث عليهما القرآن.. كلمتان رددهما يوميا لضمان بقاء النعم وداومها

الأمم المتحدة تعلق على صراع الانتخابات الليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

هاني شاكر يحذر محمد رمضان: هيكون فيه قرار بشأنه قريبًا

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

الصحة تحذر المواطنين من سلوك شائع بين الأغلبية

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غصة ألم في قلب أم.. لماذا كتبت فيروز اغنية وحيدة في حياتها ولمن وجهتها؟

بكيزة هانم.. 52عاما من الفن الراقي في حياة سهير البابلي وعلاقتها بالشعراوي

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

فيديو

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

«استخدم صورتي في مسرحية أهلا رمضان».. مواطن يتهم محمد رمضان بتدمير مستقبله

رددت الشهادة 10 مرات.. أسرار في حياة سهير البابلي

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ