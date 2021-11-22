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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع مصر والسودان يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ فريد مفيد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرراً من انتشار الكلاب الضالة.


وقال مفيد  في شكواه نعاني نحن سكان شارع مصر والسودان بحدائق القبة  من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للنساء والأطفال وتسبب في عقر احد السيدات منذ فترة بسيطة .


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مصر والسودان الكلاب الضالة حدائق القبة بين الناس انتشار الكلاب الضالة

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