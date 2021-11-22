عمر ربيع ياسين : ثقة أعضاء الأهلي دفعتني لخوض الانتخابات.. وأعتمد على سمعة والدي «الطيبة».. فيديو

قال عمر ربيع ياسين المرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة، إنه خاض انتخابات الأهلي في 2017، وحصل وقتها على أكثر من 7300 صوت، وهو ما يؤكد أن هناك ثقة فيه عند أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف عمر ياسين، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات الماضية، في إمكانياته دفعته لخوض التجربة مرة أخرى.

وأوضح أنه الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات السابقة كانت كبيرة كونه مرشح مستقل، وسط قائمتين كبيرتين أحدهما لمحمود الخطيب والأخرى لمحمود طاهر، مشيرًا إلى أنه فضل خوض التجربة الماضية رغم صعوبتها واعتمد على السمعة الطيبة التي تركها له والده بالنادي الأهلي.

واختتم تصريحاته «كنت أقف في الانتخابات الماضية أنا ووالدي فقط وسط قائمتين يدعمهما نجوم كبيرة وبحشد كبير، لذلك ما حصلت عليه في الانتخابات الماضية كان كبيرًا للغاية».