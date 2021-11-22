التحالف العربي يعلن إحباط عملية إرهابية بالبحر الأحمر

أعلنت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، إحباط محاولة هجوم لمليشيات الحوثي بجبهة مأرب الجنوبية.

وقال التحالف العربي إنه تم تنفيذ 25 استهداف دمر 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا من مليشيات الحوثي.

فيما قال التحالف العربي إنه تم رصد حركات ونشاطا عدائيا لمليشيات الحوثي باستخدام زوارق مفخخة.

وأضاف التحالف العربي: "أن مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".

وتابع البيان الصادر عن التحالف: "نتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة".