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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعلن إحباط عملية إرهابية بالبحر الأحمر

زورق مفخخ
زورق مفخخ

أعلنت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، إحباط محاولة هجوم لمليشيات الحوثي بجبهة مأرب الجنوبية.

وقال التحالف العربي إنه تم تنفيذ 25 استهداف دمر 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا من مليشيات الحوثي.

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البحرين تدين الهجوم الحوثي بمسيرة على الاراضي السعودية

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تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار نجران بالسعودية

فيما قال التحالف العربي إنه تم رصد حركات ونشاطا عدائيا لمليشيات الحوثي باستخدام زوارق مفخخة.

وأضاف التحالف العربي: "أن مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".

وتابع البيان الصادر عن التحالف: "نتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة".

 

التحالف العربي لدعم الشرعية البحر الأحمر حرية الملاحة ميليشات الحوثي اليمن

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