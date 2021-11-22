محمد عادل : تعرضنا للظلم بمباراة الأهلي.. وأطالب عبدالفتاح بإلتزام الصمت

تحدث محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب ، حول مباراة الاهلي والمقاولون ، والتي انتهت بفوز المارد الاحمر بهدف .

وقال محمد عادل في تصريحات مع محمد شبانة ببرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc" : اتظلمنا في مباراتي طلائع الجيش في ركلة جزاء ، وهذا ماأكده جميع خبراء التحكيم السابقين ، وايضا تعرضنا للظلم بمباراة الأهلي لنا هدف ملغي .

وتابع : أطالب عصام عبد الفتاح بعدم التعليق على الحكام ، فجميع الخبراء السابقين اكدوا ان الهدف صحيح وهو الوحيد الذي قال انه ليس صحيح ، فالبتالي من الافضل ان يلتزم الصمت ي ولا يعقب عن الحالات التحكيمية.

وأضاف : ليس اي هناك تم او حديث أو خطوط مفتوحه في امر انتقال طاهر محمد طاهر لانتقاله من الاهلي إلى المقاولون خلال الفترة المقبلة .