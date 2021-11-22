رسالة حزينة من الحريري إلى اللبنانيين في عيد الاستقلال

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، أن لبنان كاد في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية.

وكتب الحريري في تغريدات على تويتر: "بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الارض وليس دولة تقف على حدود جهنم".

وأضاف: "كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به الى جهنم وسلمت اقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بانتاج الدول الفاشلة".

وتابع: "محزن جداً جداً ان يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والامني والطائفي وان تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".

وذكر: "ومحزن جداً جداً ان يشعر المواطن اللبناني بعد ٧٨ عاماً على الاستقلال انه يحتاج الى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب او طائفة او منصة لحراس الحروب الاهلية العربية".

وأشار إلى أن: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى ان نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".