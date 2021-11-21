هل تشتمل على قضية انفجار المرفأ.. محادثات في روسيا بشأن لبنان.. تفاصيل

يجري وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في موسكو، محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ستركز على تطور الأوضاع في لبنان والساحة السورية.

جاء ذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته أمس السبت، عشية وصول بو حبيب إلى موسكو في زيارة ستستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، حيث سيعقد خلالها اجتماعاً مع لافروف غدًا الإثنين.

وأشار البيان إلى أن "المحادثات ستشهد تبادلًا لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة مع التركيز على تطورات الوضع في لبنان".

ومن المقرر أيضاً الحديث باهتمام كبير عن الوضع في سوريا، وقضية عودة اللاجئين السوريين، كما سيتطرق الوزيران إلى التسوية في الشرق الأوسط.

وأكد البيان دعم روسيا لجهود الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.

ودعت الخارجية الروسية في بيانها القوى السياسية اللبنانية إلى "الاستمرار في التحلي بدرجة عالية من المسؤولية والاستعداد لحلول الوسط، مسترشدة بالمصالح الوطنية".

ويعتزم الوزيران أيضًا بحث آفاق تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية وتطوير العلاقات الإنسانية بين روسيا ولبنان.

وكان وزير الخارجية اللبنانية، عبدالله بو حبيب، ناقش في وقت سابق مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، زيارته إلى موسكو.

وعما يقال عن تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار مرفأ بيروت، قال: "هذا الأمر طلبه الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي".

وعن إمكانية قيام موسكو بوساطة وإرسال موفد إلى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا، علق قائلا: "سأبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس ولا أعرف إن كانت هناك إمكانية لذلك، وهذا ما طلبه مني ميقاتي لأبحثه معهم".