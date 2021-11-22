بعد الأمطار .. عبر google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين 22-11- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام في القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأظهر التطبيق أن الحالة المرورية تشهد كثافات مرورية متوسطة على طرق القاهرة والجيزة، وكثافة عالية في مطلع كوبري أكتوبر اتجاه المهندسين.

وقالت الإعلامية أسماء يوسف، إن الطرق أمس كانت حمراء وتعنى بها زحام كبير، وأن الأمطار كانت فى أكثر من مكان، ولكن اليوم أقل من أمس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقد واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

وشملت المجهودات قيام حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) بإيقاف ٥ حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى التجاري وهي بالعقارات ١٤ع - ٣٤ط - ١١٨ز – ١٢٦ ص وأسفل الضغط أمام ٢٥ ط بقطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار ٧٩ك.

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحي برفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي ٥٥٢ ا – ٥١٣ ز وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات.