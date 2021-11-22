استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 22-11- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:





الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 3.5 جنيه للكيلو

البطاطس 5.5 جنيه للكيلو

الخيار 4.5 جنيه

الكوسة 6 جنيهات

الملوخية 3 جنيهات

فلفل رومى 5.5 جنيه للكيلو

الباذنجان بـ 4 جنيهات للكيلو



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 7 جنيهات

التفاح 19 جنيها

البرتقال3.5 جنيه

الكانتالوب 8 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.