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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي : لم نتخل يوما عن لبنان.. ونرفض أي تطاول

نايف الحجرف
نايف الحجرف

أكد مجلس التعاون الخليجي أن دول التعاون لم تتخل يوما عن لبنان، مشيرا إلى أنه يرفض أي تطاول على الدول الخليجية من الجانب اللبناني.

ووفقا لصحيفة الجدريدة الكويتية، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أن "دول التعاون لم تتخل يوما عن لبنان، وأنه لا يستطيع أحد أن يقلل من أهمية مشاركة مجلس التعاون على مستوى متعدد الطرف أو ثنائي الطرف في مساعدة لبنان".

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في حين أن الحجرف شدد في الوقت نفسه على "رفض المجلس لأي تطاول على الدول الخليجية من الجانب اللبناني".

وأشار إلى أن المشكلة داخل لبنان، والجميع يرى هذه المشكلة بأنها مشكلة نخبة سياسية تسعى لتحقيق مكاسب محلية، ويجب حلها داخل لبنان.

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