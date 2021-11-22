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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي في ذمة الله .. تيسير فهمي تعلن وفاة شقيقها

تيسير فهمى
تيسير فهمى

أعلنت الفنانة تيسير فهمى وفاة شقيقها من خلال منشور عبر حسابها بالفيسبوك . 

وكتبت تيسير فهمى :" شقيقى علي فى ذمة الله". 

تخرجت تيسير فهمى  من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت فى بداياتها في مسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات منها (الغضب، العقاب) . 

ثم أتجهت بعد ذلك الى لسينما بعد أن رشحها المخرج (بركات) الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم (شباب تحت العشرين) عام 1979، لتنطلق بعدها وتتعدد أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن ابرز أعمال تيسير فهمى فى السينما “ التوت والنبوت ، الليلة الموعودة ، العوامة رقم 70 ، صيد الحيتان ”.

اما فى التليفزيون فقد قدمت عدد من الأعمال الناجحة ، مثل  : أماكن في القلب، رافت الهجان 1 ، وجمهورية زفتى ، والذى دخلت فى خلاف شديد مع مخرجه إسماعيل عبد الحافظ ، حتى انها رفضت العمل معه مرة أخرى ، أو المشاركة فى الجزء الثانى .

جاء خلاف تيسير فهمى مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ بسبب وضع اسمها على التتر بشكل لايرضيها ، كما تم حذف عدد من مشاهدها وصل الى النصف بحسب ما أكدت فى حوار لها فى جيدة الاهرام عام 1998 .

وكشفت تيسر فهمى خلال الحوار ، انها ترفض الاشتراك فى الجزء الثانى من المسلسل ، ولو ستحصل على الاوسكار فى حال مشاركتها .

تيسير فهمي المعهد العالي للفنون المسرحية المعهد العالى للفنون لمعهد العالي للفنون المسرحية إسماعيل عبد الحافظ

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