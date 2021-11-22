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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

صدى البلد

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، اليوم الاثنين، النقاب عن مجسم لكأس البطولة، وذلك تمهيدا لانطلاق الحدث الكروي العربي الذي تستضيفه دولة قطر بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتنطلق بطولة كأس العرب في قطر يوم 30 نوفمبر الجاري، وتختتم منافساتها في 18 ديسمبر 2021.
 

تمّت دعوة 23 منتخباً للمشاركة في هذه التظاهرة الكروية، وتأهل سبعة منهم من أصل 14 منتخباً لعبوا مباريات تأهيلية للالتحاق بركاب الدولة المضيفة قطر ومنتخبات ثماني دول تأهلت مباشرة لمركزها المتقدّم في التصنيف العالمي.

 وستتنافس المنتخبات الـ16 المتأهلة للنهائيات في مرحلة المجموعات قبل مرحلة خروج المغلوب في إجمالي 32 مباراة تُلعب على مدار 19 يومًا.

يذكر ان قرعة البطولة قد اسفرت عن التالي:

كانت قرعة البطولة جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - عمان -  البحرين.

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا -  موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الأردن – فلسطين.

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر -  لبنان - السودان.

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