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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة خلاف إيهاب جلال مع رمضان صبحي فى بيراميدز

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف مصدر مقرب من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز حقيقة وجود خلافات بين المدرب ورمضان صبحي نجم الفريق، وتمسك الأخير بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وقال المصدر إن كل ما يثار حول وجود خلافات بين إيهاب جلال ورمضان صبحي لا أساس له من الصحة مؤكدا أن اللاعب يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع جلال وهو ما ظهر للجميع خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أمر احتراف رمضان صبحي أو من عدمه في يد مجلس الإدارة ولم يفاتح أحد إيهاب جلال هذا الأمر على الإطلاق مشيرا إلى أن رمضان صبحي يؤدى التدريبات بمنتهى الجدية فى ظل رغبته فى الظهور بشكل مميز فى المباريات خاصة إنه يعد واحدا من أهم اللاعبين والمواهب فى الكرة المصرية  .

وعلى جانب آخر ، تلقى نادي بيراميدز تأكيدًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد مباراته أمام إيه إي مانياما بطل الكونغو في إياب دور ال ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تقام بالقاهرة، وكذلك الإعلان عن طاقم الحكام.

وأكد الكاف في خطابه أن مباراة الإياب ستقام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في السادسة من مساء يوم ٥ ديسمبر المقبل، حيث تقام مواجهة الذهاب عصر يوم ٢٨ نوفمبر الجاري بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

ويدير مباراة الإياب بالقاهرة، طاقم حكام من الجزائر بقيادة الحكم مهدي عبيد ويعاونه محمد سيراجي المساعد الأول، ونبيل بنونة المساعد الثاني، والحكم الرابع لطفي بوكواسا.

ويراقب المباراة لويلسي جابريماكل، من إيريتريا ويراقب طاقم الحكام هشام قيراط من تونس، والدكتور محمد سلطان مراقبا للأمور الطبية المتعلقة بتطبيق إجراءات الحماية من فيروس كورونا.

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