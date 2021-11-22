الكورنيش غرقان.. ماذا فعلت السيول في شوارع الإسكندرية ؟| شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم موجة من الطقس السيئ مما تسبب في تعطل حركة المرور على كورنيش الإسكندرية وتعطيل الدراسة بالفترة المسائية اليوم الاثنين.

ونظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية؛ أصدرت محافظة الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة بالمدارس غداً الثلاثاء لحين استقرار حالة الطقس.

وقد عادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عصر الأمس الأحد

وشهد كورنيش الإسكندرية اختناقًا مروريًا حادًا بسبب سيول الأمطار التي بدأت تهطل بغزارة صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات من الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءًا من جليم وحتى محطة الرمل وسط المدينة.

وتراكمت المياه بصورة كبيرة على طريق الكورنيش، مما أدى إلى حدوث شلل في الحالة المرورية على الكورنيش.

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