هل يجوز الاستخارة عن زوجي؟.. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط

هل يجوز الاستخارة عن زوجي ؟.. سؤال ورد الى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء .

وأكد الشيخ عويضة أن الاستخارة في الأصل يقوم بها صاحب الهم او المشكلة او الأمر ، ولكن في حالة الزوج والزوجة فهما في المركب سواء وشريكان في الحياة ، ومن هنا يجوز لهما الإنابة في صلاة الاستخارة .

هل يجوز الإستخارة للصديق

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صلاة الإستخارة للصديق، لأن الاستخارة دعاء فكما يجوز لنا الدعاء لتيسير أحوال الناس يجوز لنا أداء صلاة الاستخارة عنهم.

وأضاف في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم أن يتوسم الخير في صديق له ويطلب منه أداء صلاة الإستخارة له ويرشده إلى حاجته التي رغب فيها.

كيفية صلاة الاستخارة

من أراد أن يستخير ربه فى أمر من الأمرين لا يعرف أيهما أفضل فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعي ربه بدعاء الإستخارة وهو " اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمي حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به" .

وأشار الى أن المصلي يقرأ فى الركعة الأولى سورة "الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة "الاخلاص" وبعد الفراغ من الركعتين يتلو الدعاء الوارد في السنة بعد الصلاة على النبي.



هل يجوز عمل استخارة من أجل الإنجاب ؟

هل يجوز صلاة الاستخارة للحمل؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح فخر، قائلًا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة فى كل شيء قالوا حتى فى شراء النعل، فلا مانع من صلاة الاستخارة من أجل الإنجاب ولكن الحمل هبة من الله تعالى فمسألة الحمل ليست بقرار من الزوج أو الزوجة فالحمل والإنجاب هبة من الله تعالى يرزق من يشاء من عباده.