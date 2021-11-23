عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الاستخارة عن زوجي؟.. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط

هل يجوز الاستخارة
هل يجوز الاستخارة عن الغير

هل يجوز الاستخارة  عن زوجي ؟.. سؤال ورد الى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء .

وأكد الشيخ عويضة أن الاستخارة في الأصل يقوم بها صاحب الهم او المشكلة او الأمر ، ولكن في حالة الزوج والزوجة فهما في المركب سواء وشريكان في الحياة ، ومن هنا يجوز لهما الإنابة في صلاة الاستخارة .

هل يجوز الإستخارة للصديق

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صلاة الإستخارة للصديق، لأن الاستخارة دعاء فكما يجوز لنا الدعاء لتيسير أحوال الناس يجوز لنا أداء صلاة الاستخارة عنهم.

وأضاف في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم أن يتوسم الخير في صديق له ويطلب منه أداء صلاة الإستخارة له ويرشده إلى حاجته التي رغب فيها.

كيفية صلاة الاستخارة

من أراد أن يستخير ربه فى أمر من الأمرين لا يعرف أيهما أفضل فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعي ربه بدعاء الإستخارة وهو " اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمي حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به" .

وأشار الى أن المصلي يقرأ فى الركعة الأولى سورة "الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة "الاخلاص" وبعد الفراغ من الركعتين يتلو الدعاء الوارد في السنة بعد الصلاة على النبي.
 

كيفية صلاة الاستخارة بعد العصر؟.. بـ10 خطوات تنتهي حيرتك

هل يجوز عمل استخارة من أجل الإنجاب ؟

 

هل يجوز صلاة الاستخارة للحمل؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح فخر، قائلًا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة فى كل شيء قالوا حتى فى شراء النعل، فلا مانع من صلاة الاستخارة من أجل الإنجاب ولكن الحمل هبة من الله تعالى فمسألة الحمل ليست بقرار من الزوج أو الزوجة فالحمل والإنجاب هبة من الله تعالى يرزق من يشاء من عباده. 

هل يجوز الاستخارة عن زوجي الاستخارة هل يجوز الإستخارة للصديق كيفية صلاة الاستخارة هل يجوز الاستخارة عن الغير

ترشيحاتنا

تجرد من النخوة.. أب يتحرش جنسيا بـ ابنتيه في الجيزة ويحاول هتك عرض الصغرى

آبل تعمل على تطوير آيفون زجاجي بالكامل بشاشة تدور في جميع الاتجاهات

هل يجوز الاستخارة عن زوجي؟.. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط

بعد طرحها بأيام.. 20 ألف جنيه أوفر برايس على تويوتا بيلتا 2022

مدرب مفاجأة يوافق على خلافة كارتيرون في الزمالك

البيت الأبيض يعلن عزم بايدن الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

وفاة ابن شقيقة الكينج محمد منير.. وصلاة الجنازة غدا في 6 أكتوبر

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ