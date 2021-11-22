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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترسل إلى لبنان صورًا بالأقمار الصناعية من يوم انفجار مرفأ بيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد أن أجرى محادثات مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب في موسكو، اليوم الإثنين، إن روسيا أرسلت للبنان صورًا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه العام الماضي.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" الأسبوع الماضي، إنها وافقت على تقديم الصور بموجب طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون.

وكان ذلك الانفجار هو أسوأ كارثة يشهدها لبنان في وقت السلم.

وأضاف لافروف للصحفيين: ”بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا اليوم مواد أعدتها روسكوزموس… صورا بالأقمار الصناعية، ونأمل أنها ستساعد في التحقيق بأسباب ذلك الحادث. القضية تحظى الآن باهتمام جاد جدا في لبنان، ونأمل أن يتسنى إنهاؤها“، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وتسبب الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الألوف وتدمير مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية، في يوم الرابع من أغسطس2020، ولا يزال التحقيق جاريا.

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وأوضح لافروف أنه بحث كذلك مع نظيره اللبناني إمكانية مشاركة شركات روسية في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الانفجار.

ولم يذكر لافروف أي شركات يمكن أن تشارك.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني في مستهل لقائه بنظيره الروسي، عن تعويل لبنان على دعم روسيا في حل صعوباته المتراكمة، بحسب ما نقله موقع ”روسيا اليوم“ عن موقع وزارة الخارجية الروسية.

وقال بو حبيب أثناء محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: ”أنوي اليوم الاطلاع منكم على رؤيتكم الدولية والإقليمية وعرض الأوضاع في لبنان والصعوبات التي تواجهه أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادي، طالبا منكم المساعدة بشكل مباشر وبواسطة أصدقاء موسكو الإقليميين لإيجاد حلول لمشاكله“.

وشكر بو حبيب لافروف على تمنياته الطيبة للبنان بمناسبة عيد استقلاله الذي يحتفل به اليوم 22 نوفمبر، وكذلك تمنياته الشخصية له في عيد ميلاده.

 

وزير الخارجية الروسي لبنان الحكومة اللبنانية موسكو لافروف روسيا مرفأ بيروت الاقمار الصناعية

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