اقتصاد الامارات|سوق الشارقة يستقبل 18.824 ألف رأس ماشية خلال الربع الثالث

شهد سوق الشارقة للمواشي أحدث مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة نشاطا كبيرا وحركة واسعة خلال الربع الثالث من العام الجاري بعدما استقبل ما يزيد على 18824 رأس ماشية من الأغنام والأبقار والجمال وفق إجراءات سهلة وسريعة مع الالتزام بالتدابير الصحية المتبعة و أعلى معايير النظافة والسلامة.

قال عبد الله الشامسي مدير السوق في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” إنه يسعى باستمرار إلى توفير كل الخدمات في السوق فيما يتعلق بالذبائح و تقطيعها وتنظيفها وفق أعلى المعايير المتعلقة بالسلامة والصحة واستخدام أحدث التقنيات مع استعداد فرق العمل في السوق لتلبية الطلبات كافة ما يسهم في تنفيذ المهمات بكل سلاسة وأريحية وعناية فائقة".

وأضاف الشامسي : " يتميز مسلخ الشارقة الآلي الجديد بتوفير مختلف الإمكانات و التجهيزات و المعدات التي تعمل وفق أحدث التقنيات لذبح المواشي وتقطيع و تغليف اللحوم سواء للإستخدام الشخصي أو للأغراض التجارية أو المناسبات المتنوعة وذلك على أيدي عمال متخصصين ويتوافر أيضا طبيب بيطري على مدار ساعات العمل و فريق متكامل و مشرفون على عملية الذبح وفق أعلى مواصفات الصحة العامة والبيئة".

يستوعب المسلخ نحو 240 رأسا للمواشي في الساعة فيما يتوافر مسلخ خاص بالدواجن.. ويفتح سوق الشارقة للمواشي أبوابه لاستقبال الجمهور لشراء وذبح المواشي من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء.