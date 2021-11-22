اقتصاد الإمارات .. دبي تستقطب 55,194 شركة جديدة خلال 10 أشهر

أفاد تقرير صادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إصدار 55,194 رخصة جديدة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنمو قدره 69% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، والتي تم خلالها إصدار 32,626 رخصة، الأمر الذي يؤكد على الجهود المبذولة في تقديم مقومات تحفيز لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، بالإضافة إلى جاذبية إمارة دبي للراغبين بمزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في اقتصادها، وما يوفره من فرص للنجاح.

وتؤكد الأرقام على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة " كوفيد-19 "، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في الإمارة، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.

وتوزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 على حسب فئة الرخصة، حيث جاءت في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها التجارية بنسبة 41%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 37,562 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 17,572 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 60 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، بور سعيد، المرر، المركز التجاري الأول، الخبيصي، البرشاء الأولى، نايف، القرهود، والكرامة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكلت 38% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 28%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 24%. في حين ضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلا من الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد /ذ.م.م./، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة خاصة، شركات مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 وصل إلى 233,908 معاملة بنمو وقدره 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 199,888 معاملة. ووصل عدد إجمالي معاملات التجديد إلى 120,120 إجراء بنمو قدره 3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 والتي سجلت فيه /117,030 إجراء/.

ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1,703 إجراء بنمو قدره 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت فيه /1,184 إجراء/، في حين زادت نسبة التصاريح التجارية 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تم إصدار 5141 تصريحا خلال العشرة أشهر الأولى من 2021 ، و4709 خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

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