ارتفاع أسعار السكر.. المحاصيل السكرية: مصر تستهلك 3 ملايين طن وليس لدينا اكتفاء ذاتي.. والفلاحين: رفع سعر القصب بات ضروريا

مدير معهد المحاصيل السكرية :

مصر تستهلك ٣ ملايين و٢٠٠ ألف طن سكر ، وليس لدينا اكتفاء ذاتى منه

أخصائي زراعة البساتين:

ارتفاع أسعار المحروقات عالميا أدت إلي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وعلى رأسها السكر

الفلاحين: رفع سعر قصب السكر بات أمرًا ضروريًا بعد ارتفاع سعر السكر عالميا ومحليا

ارتفعت بعض السلع خلال الفترة الراهنة ، وعلى رأسها السكر ، والذى يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية ، وعلى الرغم من الإنتاج المتزايد إلا أن الاستهلاك من السكر يزداد يوما بعد يوم مما يعوق فكرة الاكتفاء الذاتى منه .

كشف الدكتور أيمن حسنى عش مدير معهد المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة ، عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار السكر بالأسواق ، وهو ارتفاع أسعار السكر عالميا ، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، حيث وصل سعر الكيلو ما بين 9 لـ10 جنيهات بالأسواق.

وأوضح "عش" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن مصر تستهلك ٣ ملايين و٢٠٠ ألف طن سكر خلال العام وهذا يعنى أن كل فرد مصرى يتناول ٣٢ كجم سكر فى العام منا يؤكد أن الاستهلاك مرتفع لأن احتياج الفرد عالميا ١٥ كجم فقط خلال العام.

ولفت مدير معهد المحاصيل السكرية ، إلي أن انتاج مصر من السكر يصل إلي ٢ مليون و٤٠٠ ألف طن ولكن مع التوسعات التى نقوم بها فى زراعة قصب السكر وبنجر السكر مع المشروع القومى لإنتاج شتلات قصب السكر فيساعد ذلك فى سد هذه الفجوة وبالتالى يتحقق الاكتفاء الذاتى من السكر قريبا .

وأضاف أن المحطة الأولى لإنتاج شتلات قصب السكر فى أسوان يتم تشغليها تجريبيا فى نهاية فبراير المقبل ، كما يتم الاتفاق على محطة إنتاجية أخرى بطاقة 80 مليون شتلة فى أسوان أيضا .

وأشار الدكتور أيمن حسنى إلي أنه عند ارتفاع سعر سلعة استراتيجية مثل السكر ترتفع مستوى المعيشة معها ، منوها إلى أن المشروعات التى تقوم بها الدولة من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل السكرية تساعد على تقليل الاستيراد وبالتالى تقل الفجوة مما يؤدى إلي الانتعاشة اقتصاديا بشكل أكبر .

وعلى نفس السياق ، قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى زراعة البساتين والخضر بوزارة الزراعة ، إننا ليس لدينا اكتفاء ذاتى من السكر فى مصر ونعتمد على الاستيراد ، لذا يرتبط سعره بالأسعار العالمية وأسعار المحروقات فمع ارتفاع أيا منهما سيؤدى إلي ارتفاع أسعار السكر داخل مصر.

وأوضح "البحراوى" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا أدت إلي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغذائية ليس فى أسعار السكر فقط ، مؤكدا أن العالم كله يوجد به ارتفاع فى الأسعار وليس فى مصر فقط ، مؤكدا أن أسعار السكر ليس مرتبطة بسعره داخليا .

وأشار أخصائى زراعة البساتين والخضر بوزارة الزراعة إلي أن المشروعات القومية فى مجال المحاصيل السكرية تعمل على تقليل المياه المستخدمة فى الزراعة وتقليل الوقت فى الزراعة .

انخفاض أسعار السكر

أما عن انخفاض أسعار السكر مرة أخرى ، لفت إلي أن السكر من أهم المحاصيل الاستراتيجية وعندما ترتفع أسعارها لن تنخفض مرة أخرى لإنها لاتقع تحت بند العروات أو المساحات ولكنها تحت بند الاكتفاء الذاتى والاستهلاك .

كما قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن رفع سعر قصب السكر بات أمرًا ضروريًا بعد ارتفاع سعر السكر عالميا ومحليا ، حيث وصل سعر طن السكر الأبيض إلى 10500 جنيه مقابل 8200 جنيه خلال منتصف سبتمبر الماضي مع ارتفاع تكلفة زراعة القصب .





وأشار “أبو صدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أن سعر طن قصب السكر جامد لا يتحرك منذ 2018 عند720جنيه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة برفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيها.

وتابع أبو صدام ان جمود سعر قصب السكر يتسبب في غضب مزارعي القصب الذين ينتظرون حصاد المحصول عام كامل في الوقت الذي ينتج طن قصب السكر نحو 120كيلو من السكر و يباع الكيلو حاليا من11الي12 جنيه.

وناشد أبو صدام برفع سعر طن قصب السكر الي1000جنيه علي الأقل تجنبا لتدهور معيشة مزارعي القصب وتحقيقا لمبدا العدل والمساواة وخاصة ان كل مزارعي القصب يعيشون بمحافظات الصعيد الأكثر فقرا والاولي بالدعم والرعاية .

كما قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة سكر الدلتا، إن هناك تضخم عالمي في أسعار السلع، مشيراً إلى تضاعف الأسعار في مجال الطاقة أيضاً سواء البترول أو الغاز.



وأضاف أحمد أبو اليزيد خلال تصريحات له ، أن غلاء أسعار البترول أو الغاز يؤثر على سعر السكر، حيث إن الدول التي تقوم بإنتاج السكر بكميات كبيرة تقوم بتحويل جزء منه إلى الوقود الحيوي أو الإيثانول أو الكحول، لاستخدامه في الطاقة.



وتابع رئيس شركة سكر الدلتا أن بالتالي تقل كميات السكر على المستوى المحلي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر في البورصة، فكلما ارتفعت أسعار الطاقة ارتفع معها سعر السكر بالتوازي.



ونوه أحمد أبو اليزيد أن مصر اتخذت إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم زيادة سعر كيس السكر للمواطن، حيث قامت بتثبيت سعر السكر التمويني وهو 8.5 جنيهات كما هو، بالإضافة إلى أن أي منفذ بيع تابع لوزارة التموين متح به السكر نفس السعر التمويني