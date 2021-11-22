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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة The Best

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين للتنافس على جائزة “The Best” لأفضل لاعب في العالم عن موسم 2020-2021.

وتواجد المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي في القائمة والتي ضمت 11 لاعبين وهم:

  • الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني
  • البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي
  • البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي
  • البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي
  • البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي
  • النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني
  • الإيطالي جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي
  • الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي
  • الفرنسي كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي
  • المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

من المقرر أن يتم الإعلان عن الأفضل من بين الأسماء المرشحة في حفل افتراضي يقام يوم 17 يناير 2022، في مدينة زيوريخ السويسرية. 

وتبدأ عملية التصويت اليوم الإثنين 22 نوفمبر، وتنتهي يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

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