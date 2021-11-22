أول تعليق من غزل المحلة عقب الهزيمة من الأهلي في الدوري

علقت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة على هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى الدقائق الأخيرة أمام النادي الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المحلة ضمن منافسات الدوري المصري.

ونشرت الصفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة للفريق وكتبت :" لست مهزومًا مادمت تقاتل".

وحقق النادي الأهلي فوزًا قاتلًا على حساب مٌضيفه غزل المحلة، بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الهدف الأول في اللقاء كان لصالح الأهلي عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 10 دقائق فقط على ركلة البداية، بعدما تابع كرة عرضية أرضية وصلت إليه من محمد شريف.

وضاعف بيرسي تاو من تقدم الأهلي بتسجيله لثاني أهداف الفريق في الدقيقة 49 من اللقاء، قبل أن يسجل عبده يحيى هدف غزل المحلة الوحيد في الدقيقة 57 بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 بعد كرة عرضية من حسين الشحات إلى أحمد عبد القادر، الذي سدد كرة قوية لكنها ارتطمت في القائم الأيسر للمرمى.

وجاءت الدقيقة 90+4 بهدف تعادل قاتل لغزل المحلة بعد ركلة ركنية لُعبت داخل منطقة الجزاء لترتطم بقدم أكرم توفيق مدافع الأهلي، وتتهادى داخل الشباك.

إلا أن الأهلي حصل على كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+5 لينفذها علي معلول بقوة، لترتطم في الحائط البشري وتتهادى داخل مرمى غزل المحلة، لتعلن عن ثالث أهداف الأحمر.

وبهذه النتيجة يكون رصيد الأهلي قد ارتفع إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند ثمان نقاط في المركز الرابع.

ويعد هذا الفوز هو الأول للأهلي على غزل المحلة في ملعبه خلال مباراة اكتملت حتى نهايتها منذ 13 عامًا، عندما تفوق بهدف نظيف عام 2008 بهدف سجله أمادو فلافيو.