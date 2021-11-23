أخبار التعليم | آداب حلوان تستضيف المخرج هشام عطوة.. عين شمس تفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات المصرية للجمباز

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

عين شمس تفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات المصرية للجمباز

فاز اللاعب أحمد على امين الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة ال 49 " الشهيد الرفاعي " للجمباز والتي أقيمت بنادى ٦ أكتوبر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

فحص الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021، فحص الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

آداب القاهرة تعقد ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة عن عقد الندوة الأولي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات وتقبل اللجنة العلمية للندوة تقديم مشاركات علمية في الندوة بشكل



آداب حلوان تستضيف المخرج هشام عطوه... الاربعاء

ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان حفل تكريم للمخرج /هشام عطوه- رئيس الهيئة المصريه العامه لقصور الثقافه ثم يلي التكريم ندوة ثقافية وفنية معه حول مسيرته الفنية المتميزة، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان و الدكتوره مها حسني عميدة الكلية، والدكتوره دعاء عامر- رئيس قسم علوم المسرح بالكلية.

آخر موعد لتلقي ملفات الطالبات الجدد ببنات عين شمس .. 25 نوفمبر الجاري

كشفت الدكتور أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، عن آخر موعد لاستلام الملف من الطالبات الجدد هو يوم الخميس 25 نوفمبر.

الإدارة الجامعية.. دورة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان اليوم

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.