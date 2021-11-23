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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أداب حلوان تستضيف المخرج هشام عطوة .. الأربعاء

جامعة حلوان
جامعة حلوان


ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان حفل تكريم للمخرج هشام عطوه- رئيس الهيئة المصريه العامه لقصور الثقافه ثم يلي التكريم ندوة ثقافية وفنية معه حول مسيرته الفنية المتميزة، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان و الدكتوره مها حسني عميدة الكلية، والدكتوره دعاء عامر- رئيس قسم علوم المسرح بالكلية.

وذلك يوم يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر بقاعه 55 فى تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا. 

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وجدير بالذكر أن للمخرج هشام عطوه تخرج في قسم علوم المسرح شعبة التمثيل والإخراج بكلية الآداب جامعة حلوان عام 2000 .

وسيكون هذا التكريم والندوة فى إطار  سلسلة من التكريمات والندوات الشهرية التي يزعم قسم علوم المسرح برئاسة الدكتوره/ دعاء عامر تنظيمها لمجموعة من الفنانين المتميزين سواء من خريجي القسم أو من نجوم  المسرح والفن، ويشرف على الفاعليات د. وليد فوزي المدرس بقسم علوم المسرح.

 

وأعلنت  جامعة حلوان  تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، بيان بأعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022  بإجمالي 990 طالبا وطالبة بمعدل 513 طالبا، 477 طالبة.

وجاءت أعداد المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي:  كلية الآداب 32 طالبا وطالبة، الحقوق 57 طالبا وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال 81 طالبا وطالبة، الخدمة الاجتماعية 83 طالبا وطالبة، كلية العلوم 108 طلاب وطالبة، الحاسبات والذكاء الاصطناعى 37، كلية التمريض 18 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 30 طالبا وطالبة، كلية الطب 35، كلية الهندسة بحلوان 59 طالبا وطالبة، كلية الأقتصاد المنزلى 33 طالبا وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 25 طالبا وطالبة، كلية التربية رياضية بنين 54 طالبا، كلية التربية الرياضية بنات 27 طالبة، كلية السياحة والفنادق 17 طالبا وطالبة، التربية الموسيقية 17 طالبا وطالبة، كلية التربية الفنية 52 طالب وطالبة، الفنون الجميلة 72 طالبا وطالبة، هندسة المطرية 78 طالبا وطالبة، الفنون التطبيقية 31 طالبا وطالبة.

آداب حلوان مسرح قصور الثقافة جامعة حلوان كلية الاداب الفن

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