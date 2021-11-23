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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عين شمس تفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات المصرية للجمباز

فوز جامعة عين شمس
فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول في بطولة الجمباز

فاز اللاعب أحمد على امين الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة ال 49 " الشهيد الرفاعي " للجمباز والتي أقيمت بنادى ٦ أكتوبر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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دعم الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات

وجاءت مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الجمباز تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث تنافس في البطولة أكثر من ٤٢ لاعب من ٨  جامعات مصرية ومعاهد 

وقد أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن فخره وسعادته بما حققه اللاعب من إنجاز، مشير إلى فوز اللاعب ابراهيم محمد ابراهيم أمس الأول بالمركز الأول وميدالية ذهبية في بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة ٤٩ فى لعبة  الملاكمة  مؤكدًا دعمه الكامل لكل أبنائه من الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات والأنشطة وتوفير التدريب اللازم لهم ليظهروا بالصورة اللائقة لتمثيل جامعة عين شمس فى مختلف  المحافل داخل وخارج مصر.

و يذكر أن منتخب الجمباز  بالجامعة يشارك في البطولة تحت اشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة الأنشطة الطلابية والدكتور محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والدكتور محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضى وكابتن علاء شوقي المشرف الإداري.

جامعة عين شمس المركز الأول والميدالية الذهبية بطولة الجامعات والمعاهد المصرية بطولة الجمباز منتخب الجمباز

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