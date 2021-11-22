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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ياسين: التعادل مع الزمالك جيد.. وسعيد بثقة كيروش

أحمد ياسين لاعب البنك
أحمد ياسين لاعب البنك الاهلي

قال أحمد ياسين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إن التعادل مع فريق كبير مثل الزمالك مكسب، مؤكدا أنهم حققوا نتيجة جيدة في مباراة اليوم، وأنهم كانوا يتمنون تحقيق الفوز.

وأكد ياسين في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سعيد بثقة كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، وأجتهد دائما في التدريبات خلال الفترة الماضية من أجل الانضمام للمنتخب وتقديم مستوى مميز مع الفريق".

وسقط الفريق  الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1 فى المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول بعد كرة عرضية رائعة من أسامة إبراهيم، قابلها محمد هلال برأسية داخل المنطقة، لتهتز شباك عواد في الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل في الدقيقة 70 من زمن المباراة عقب احتساب ضربة جزاء عقب عرضية من المثلوثي لتصطدم بيعقوبو ويتم المطالبة بركلة جزاء للزمالك وعاد حكم المباراة لتقنية الفيديو الذي أكد صحة ضربة الجزاء.


وسدد زيزو الكرة قوية في الجهة اليمنى لحارس مرمى البنك الأهلي لتصبح النتيجة 1-1 ، وتشتعل ال20 دقيقة المتبقية من اللقاء.

التعادل رفع رصيد الزمالك النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ13 نقطة ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 7 فى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري. 

أحمد ياسين البنك الاهلي كارلوس كيروش استاد القاهرة الدولي الدوري المصري الممتاز

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