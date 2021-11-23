نسخة طبق الأصل.. زوج يشيد تاج محل جديدا هدية لزوجته |صور

يجسد الهنود أعظم قصص الحب منذ الأزل، فالقصص الحب المقدسة تجلت في رواياتهم وأفلامهم وحتى الآثار التاريخية والثقافية، مثل تاج محل.

في واقعة غريبة تجسد لافتة حب فريد من نوعه، قام زوج هندي من سكان ولاية ماديا براديش ببناء منزل نسخة طبق الأصل من تاج محل، هدية لزوجته.

صنع زوج هندي لزوجته منزلًا فخمًا يشبه النصب التذكاري الأيقوني الذي صنعه شاه جهان كرمز للحب من أجل زوجته "تاج محل".

وفقًا لتقرير في الهند اليوم كان «أناند تشوكس» الزوج الهندي صاحب الفكرة، يتساءل دائمًا عن فكرة بناء تاج محل وكان يتساءل لماذا لم يتم بناؤه في مدينته.

دفعه هذا الفكر لفعل الشيء نفسه، فقام بتشييد منزل هدية لزوجته، مكون من 4 غرف نوم هو نسخة طبق الأصل من تاج محل الحقيقي.

كشف المهندس الذي قام ببنائه أن نسخة طبق الأصل من النصب التذكاري الأيقوني استغرقت أكثر من ثلاث سنوات وواجهت العديد من التحديات في البناء.

خلال عملية البناء، طلب ساكن برهانبور المساعدة من فنانين من البنغال وإندور للنحت داخل المنزل.

وكشف التقرير أن قبة المنزل يبلغ ارتفاعها 29 قدمًا وتتضمن أبراجًا تشبه تاج محل، بالإضافة إلى ذلك، تم صنع أرضية هذا المنزل المقلد من "Makrana" في ولاية راجاستان، في حين تم تجهيز الأثاث من قبل الحرفيين في مومباي.

يتكون المنزل من قاعة كبيرة، غرفتي نوم بالطابق السفلي، غرفتي نوم بالطابق العلوي، مكتبة وغرفة للتأمل.

حتى أنه اختار لمنزله أضواءً مماثلة بحيث يضيء منزله في الظلام تمامًا مثل تاج محل الحقيقي.