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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عز يكشف موعد انتهائه من تصوير كيرة والجن.. خاص

أحمد عز
أحمد عز

أكد النجم أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد أنه اقترب من الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم " كيرة والجن".

 

وقال أحمد عز :" متبقي لي أربعة أيام فقط للانتهاء من كافة مشاهدي في الفيلم ، حيث كنت أتواجد أمس  في المتحف الزراعي من أجل تصوير جزء من المشاهد ".

 

ومن جهة أخرى تصدر النجم أحمد عز، وفيلمه «العارف»، قائمة الأعلى مشاهده في مصر والوطن العربي على منصة شاهد vip الرقمية، وذلك بعد يوم من طرحه علي المنصة .

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

 

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

من ناحية أخرى ينتظر الفنان أحمد عز عرض  فيلمه الجديد “ الجريمة ” ، والذى يتعاون فيه مع الفنانة منة شلبى للمرة الثالثة، حيث سبق وأن قدما معاً كل من فيلم “ شباب تيك واى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد ” . 

 

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم ماجد الكدوانى .

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينيات حول مجرم -  الدور الذى يلعبه أحمد عز  -  ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

أحد عز في عقد قران ابن خالته

نشر حساب باسم عائلة أحمد عز على تطبيق انستجرام فيديوهات للفنان الشهير وهو يحتفل بزفاف ابن خالته في تجمع عائلي كبير. 

 

وظهر أحمد عز في فيديوهات حفل عقد قران ابن خالته وهو يشهد على عقد الزواج، ويشارك أسرته فرحتهم.

علم صدى البلد أن النجم أحمد عز سيقوم ببطولة فيلم قصير للمرة الأولى في حياته الفنية ، حيث سيحمل الفيلم اسم "أخويا".

 

 فيلم قصير مع ساندرا نشأت:

الفيلم تدور أحداثه عن علاقات الحب ، مثل حب الأخ لاخيه وحب الابن للاب وغيرها ، وهو من إخراج ساندرا نشأت وسيشارك فيه أيضا الفنان صلاح عبد الله  واخرين ".

احمد عز النجم أحمد عز تصريح خاص لصدى البلد متبقي لي أربعة أيام فقط فيلم كيرة والجن

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