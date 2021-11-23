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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال رئيس وزراء كندا لأبي أحمد عن النزاع في إثيوبيا.. تفاصيل

جاستن ترودو وأبي
جاستن ترودو وأبي أحمد

جدد جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، تأكيد بلاده، أهمية عمل جميع الأطراف في إثيوبيا، نحو حل سياسي، وحوار وطني شامل؛ لإيصال النزاع إلى حل سلمي.


جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، حول الصراع الدائر في شمال البلاد.

 

وشدد ترودو على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإيصالها إلى المتضررين من النزاع، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. 


وأكد رئيس الوزراء ترودو مجددا على التزام كندا القوي والمستمر بدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، ودفع المفاوضات التي تقودها إفريقيا إلى الأمام، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.


وتبادل وجهات النظر مع رئيس الوزراء إثيوبيا حول التطورات منذ حديثهما الأخير في 13 نوفمبر، بما في ذلك الجهود التي يقودها رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، والممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي ورئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو.

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