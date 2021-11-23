يلتقي فريق الهلال السعودي وبوهانج ستيلز الكوري الجنوبي، اليوم، الثلاثاء، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

استاد الملك فهد.. موعد مباراة الهلال ضد بوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا

تنطلق المباراة بين الهلال وبوهانج، في تمام الساعة السادسة مساء، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويطمح كلا الفريقين في الانفراد بالرقم القياسي للفوز بلقب البطولة، حيث توج الهلال مرتين بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، في حين فاز بوهانغ ستيلرز أيضًا مرتين بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري ومرة بلقب دوري أبطال آسيا عام 2009.

ويخوض الهلال النهائي الرابع في البطولة منذ عام 2014، حيث خسر في ذلك العام أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي، ثم خسر في نهائي عام 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، قبل أن يعود ويتغلب على ذات الفريق في نهائي عام 2019.

كان نادي الهلال قد وصل إلى النهائي بعدما فاز على غريمه التقليدي النصر بنتيجة (2-1)، بينما حجز نادي بوهانج مقعده في النهائي بعد فوزه على أولسان بركلات الترجيح.

ويتأهل الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2021 من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية 2021 التي تقام مطلع العام المقبل في الإمارات.