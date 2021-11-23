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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي المتولي عن ترشيح منة شلبي لجوائز الإيمي: قادرون على المنافسة عالميا

منة شلبي
منة شلبي

عبر الناقد رامي المتولي عن سعادته بترشيح الفنانة منة شلبي، لجوائز الإيمي الدولية عن دورها في بطولة مسلسل الجريمة "في كل أسبوع يوم جمعة" بحسب موقع الجائزة الرسمي.

 

وقال رامي في تصريحات ل"صدى البلد" : "هذه المرة الأولى التي تترشح فيها مصر لجائزة من الجوائز الامريكية الكبيرة، وهذا ترشيح مهم ويثبت اننا قادرين ان ننافس عالميا وان لدينا ممثلين جيدين.

 

وعن دور المنصات الإلكترونية قال": المنصات ساعدت في ان تصل المسلسلات بسهولة في اكثر من دولة، فلم يعد الأمر مقيدا بفكرة مدى وصول البث للقنوات الفضائية، وكورونا جعلت الجمهور يطلع على اعمال اكبر وهذا سبب في انفتاح الثقافات".

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وظهرت الممثلة المصرية منة شلبي بفستان أسود، على السجادة الحمراء قبيل بدء حفل توزيع جوائز الإيمي الدولية  التي حصلت خلالها على ترشيحها الأول لجوائز الإيمي عن دورها في بطولة مسلسل الجريمة "في كل أسبوع يوم جمعة" بحسب موقع الجائزة الرسمي.

 

وأعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون المسئولة عن توزيع جوائز الإيمي قائمتها السنوية للأعمال المرشحة لنيل أعلى تكريم في مجال الدراما والتلفزيون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ونشرت أكاديمية الإيمي قائمة ترشيحاتها اليوم، التي ضمن 44 ترشيحا في 11 فئة من 24 دولة وفقا لموقعها الرسمي.

 

وقال رئيس الأكاديمية الدولية بروس بايسنر، إنهم فخورون جدا بالمرشحين والعدد القياسين من البلدان المشاركة بأعمال لمعت وبرزت في ظل وباء كورونا الذي أثر على الصناعة كثيرا.

 

وشملت قائمة المرشحين نجوم وأعمال تلفزيونية من دول عديدة على رأسها مصر، ومنها الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والبرتغال وغيرها من الدول.

 

وسيتم عرض جميع الأعمال المرشحة ومقابلات مع المرشحين عبر الإنترنت من خلال مهرجان عالمي تنظمه أكاديمية الإيمي في الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر على موقعها.

 

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل كبير ستقيمه الأكاديمية في نيويورك يوم 22 نوفمبر المقبل، في مكان لم يعلن عنه بعد.

الولايات المتحدة منة شلبي المنصات الالكترونية في كل اسبوع يوم جمعة حفل توزيع جوائز

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