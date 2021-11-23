الشوط الأول.. الهلال يتقدم علي يوهانج الكوري بهدف في نهائي أبطال آسيا

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الهلال السعودي علي منافسه يوهانج الكوري بنتيجة 1-0 في نهائي دورى أبطال آسيا.

سجل ناصر الدوسري الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بعد مرور 20 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

جاء الهدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتمزق شباك فريق بوهانج ستيلرز ليسجل الدوسري واحد من أسرع الأهداف في النهائيات.

تشكيل الهلال



عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، محمد البريك، ناصر الدوسري، متعب المفرج، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا، بافيتمبي جوميز.



تشكيل ستيلرز

لي جون، أليكس جرانت، سين جين هو، ماريو كفيسيتش، كانج سانج- وو، كون وان كيوو، شين كوانج-هون، بارك سيونج ووك، لي سو بين، ليم سانج هيوب، مانويل بالاسيوس.