لليوم الثاني.. مؤسسة أبو العينين تستقبل المواطنين للتطعيم ضد كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة

واصلت مؤسسة أبو العينين، للنشاط الخيري والاجتماعي والثقافي، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة تسجيل وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي بمقري المؤسسة ( 2 شارع الأنصار – البحر الأعظم ، وخلف مركز شباب أرض اللواء )

واستمرَ توافد المواطنين بأعداد غفيرة على مقرّي المؤسسة، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، للاستفادة من خدمات التسجيل ومنح اللقاح وفقًا لـ الاشتراطات الرسمية لوزارة الصحة.

وشهدت الحملة – التي نُظمت تحت رعاية النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب – إشادات من المواطنين، الذين أكدو على سهولة وتيسير الإجراءات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.