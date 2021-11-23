الإصلاح الإداري: سنفخر بالعاصمة الجديدة أمام العالم.. فيديو

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه جار العمل على نقل 33 وزارة بكامل طاقتها، للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه تم تدريب أغلب العاملين بالقطاع الإداري للدولة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف هاني محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة لكي تواكب أحدث النظم العالمية في العمل، وسيتم استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وتابع هاني محمود، أن العاصمة الإدارية الجديدة سنفخر بها أمام العالم كله، مؤكدا أن وزارة الإتصالات بذلت مجهود خرافي في التكنولوجيا الرقمية التي سوف تستخدم.

بدأوا في الحصول على شقق

وأشا رستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري إلى أن اغلب الموظفين بدأوا في الحصول على شقق سكنية بالعاصمة الإدارية أو بالقرب منها، من أجل الإنتقال للعمل في العاصمة الإدارية.