20ثانية.. الدوسري يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي دورى أبطال آسيا

توج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دورى أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة النهائي .

وحقق فريق الهلال السعودي الفوز علي منافسه يوهانج الكوري بنتيجة 2-0 في نهائي دورى أبطال آسيا.

سجل ناصر الدوسري الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بعد مرور 20 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

جاء الهدف الأول من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتمزق شباك فريق بوهانج ستيلرز ليسجل الدوسري واحد من أسرع الأهداف في النهائيات.

ويعتبر هدف ناصر الدوسري الاسرع في تاريخ نهائي دورى ابطال اسيا ولكن في عموم البطولة جاء الهدف في المركز الثالث خلف القطري سيباستيان سوريا "الخور القطري"، وهتان باهبري “الهلال” .

وسجل سوريا لاعب فريق الخور القطري الهدف بعد 9 ثواني بينما سجل هتان لاعب الهلال بعد 14 ثانية ولكن ذلك في دور المجموعات بينما هدف ناصر الدوسري هو الأسرع في الأدوار الاقصائية .