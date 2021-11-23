أول تعليق من وزير الرياضة السعودي بعد فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي الشكر الي فريق الهلال بعد التتويج بلقب بطولة دورى ابطال اسيا .

وكتب الامير عبدالعزيز بن تركي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "الحمدلله.. ألف مبروك لوطننا هذا الإنجاز..مبروك لنادي الهلال إدارة ولاعبين وجماهيرإنجازات متوالية تتحقق بتوفيق الله ثم دعم قيادتنا ومتابعة واهتمام سمو سيدي ولي العهد".

توج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دورى أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة النهائي .

وأعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم فوز سالم الدوسري بجائزة افضل لاعب في بطولة دورى أبطال اسيا

وحقق فريق الهلال السعودي الفوز علي منافسه يوهانج الكوري بنتيجة 2-0 في نهائي دورى أبطال آسيا.

وأصبح فريق الهلال الأكثر تتويجا بلقب بطولة دورى أبطال آسيا.