وزير التعليم ينشر فيديو يشرح تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو جديد عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي من برنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذا الفيديو يقدم شرحاً واضحاً لتفاصيل امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المقرر انطلاقها بدءا من 5 ديسمبر 2021 ، وتفاصيل دليل المعلم والشائعات الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن التفاصيل النهائية لـ نظام امتحانات رابعة ابتدائي المقرر انطلاقها 5 ديسمبر 2021 .

أكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات ستغطي ما تم تدريسه في مناهج رابعة ابتدائي حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١ ، وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر).



وقال وزير التربية والتعليم، إن امتحانات رابعة ابتدائي المقرر انطلاقها 5 ديسمبر 2021 ، ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية .

وأضاف وزير التربية والتعليم: “تم وضع أسئلة امتحانات المواد الاساسية لـ رابعة ابتدائي من جانب وزارة التربية والتعليم ، ولكن الامتحان سيختلف من مدرسة لأخرى، أما باقي المواد الغير أساسية ستكون على مستوى المدرسة”.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سوف يتم تقييم إجابات امتحانات رابعة ابتدائي ، على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن المواد الأساسية المقررة على رابعة ابتدائي هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم )

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد الأسئلة في كل امتحان من امتحانات رابعة ابتدائي ، هو 10 اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لـ تلاميذ رابعة ابتدائي ، وفقًا للجدول التالي بدءا من يوم 5 ديسمبر :

الاحد 5 ديسمبر 2021 : اللغة العربية - التربية الدينية (الزمن : حصة دراسية لكل مادة)

الاثنين 6 ديسمبر 2021 : العلوم + المهارات المهنية (الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 : دراسات اجتماعية

+ ICT

( الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الاربعاء 8 ديسمبر 2021 : اللغة الانجليزية (الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الخميس 9 ديسمبر 2021 : الرياضيات (حصة دراسية لكل مادة)

