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اقتصاد

باحث دولي: السيسي تحدث عن تعميق الاندماج والتكامل الإقليمي بين دول الكوميسا

صدى البلد

أكد رامي إبراهيم الباحث الشؤون الدولية، الأهمية البالغة للاستفادة من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" والتي تضم في عضويتها 21 دولة تمتلك كافة مقومات التكامل الاقتصادي الذي يعزز مشروعات التنمية وينهض باقتصاديات هذه الدول بما يتناسب مع متطلبات شعوبها في المرحلة الحالية، وما قد يناسب طموحات شبابها مستقبلا.

 

وقال رامي إبراهيم، إن خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 لـ"كوميسا" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة 21 للمنظمة عىل مستوى رؤساء الدول والحكومات، تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية للاستفادة من حجم التجارة البينية لدول إفريقيا وأيضا تجارة القارة مع الدول الأخرى.

 

وأضاف الباحث في الشؤون الدولية، أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في الـ "كوميسا"، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال العام بإجمالي بلغ 2,7 مليار دولار، منها نحو 2 مليار دولار صادرات مصرية و700 مليون واردات، ما يجعل هذا التجمع سوقا واعدا للصادرات المصرية، تستطيع مضاعفته خلال السنوات المقبلة.

ولفت رامي إبراهيم، إلى ان توقعات صندوق النقد الدولي بان معدل النمو الاقتصادي للتجمع قد يصل إلى 6% خلال عام 2022، ترتبط بالنظرة الإيجابية للتعاون بين الدول وأيضا نجاح بععض الدول الأعضاء في مواجهة وباء كورونا والحد من تأثيراته وخاصة التجربة المصرية في مواجهة الجائحة وتصنيع اللقاح داخليا.

وأوضح الباحث في الشؤون الدولية، أن إزالة العوائق الجمركية، بين دول التجمع وتعزيز التعاون الاقتصادي يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي والقاري الذي ينعكس على إيجابيا على استقرار وأمن هذه الدول ويحد من عملية الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الموارد المتوفرة لزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب.

وأكد رامي إبراهيم، أن بقيادة الرئيس السيسي استطاعت استعادة دورها إقليما ودوليا، وتعمل على  تعزيز الجهودها المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا، والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين دول الكوميسا لتوفير مستقبل أمن لشعوبها.


 

رامي إبراهيم السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية

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