كريم فهمي يهنئ صبري فواز بعيد ميلاده

حرص النجم كريم فهمي علي تهنئة الفنان صبري فواز، بعيد ميلاده الـ 53 الذي احتفل به أمس الأول الاثنين.



ونشر كريم فهمي صورة له علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصحبة صبري فواز وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".



يذكر أن آخر اعمال الفنان صبري فواز مشاركته في "على الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا" وتضم قائمة الحكاية الجديدة التي تعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقي كلًا من والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.



"إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.