وليد سليمان وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

نشر ياسمين زوجة وليد سليمان نجم النادي الأهلي، صورة جديدة لها، مع الحاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت ياسمين بإطلالة شتوية أنيقة بصحبة زوجها وليد سليمان، في أحدث ظهور لهما، ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وفي سياق آخر، من المقرر أن يواجه الأهلي، نظيره سموحة، غدا الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، علي استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما يتواجد سموحة في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.